Чехия отказалась участвовать в плане НАТО по помощи Украине

Чехия не намерена выплачивать деньги из своего бюджета Украине. Прага не присоединится к новому пакету помощи Киеву размером в 70 миллиардов евро, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Чехии самой нужны эти средства, чтобы уложиться в два процента от ВВП на оборонные расходы в рамках НАТО. Логично, что заплатят за все крупные страны, приводит слова премьер-министра издание České Noviny.

Кроме того Бабиш признал, что у национальной армии есть проблемы с боеспособностью. Они могут помешать Праге полноценно выполнять свои обязательства в структуре коллективной безопасности альянса. Также входящее в состав правящей коалиции движение SPD ранее заявило о несогласии с участием Чехии республики в программе помощи Украине, в рамках которой европейские страны финансируют закупку американского оружия для Киева.