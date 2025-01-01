Карл III боится оставаться с Гарри наедине: во дворце разработали хитрый план

Раскол между принцем Гарри и его семьёй углубился. Поговаривают, что отец боится оставаться с герцогом Сассекским наедине. Каждую встречу теперь будут контролировать помощники монарха.

Разногласия между Гарри и королевской семьёй достигли нового уровня после того, как его последняя поездка в Великобританию превратилась в хаос из-за вопроса о том, где принц будет жить. Теперь помощники короля тщательно контролируют любую возможную встречу между герцогом и его отцом ради безопасности монархии, пишет RadarOnline.

Приближенные Карла III уже разработали план действий на случай встречи Гарри с отцом, чтобы при необходимости прервать разговор до того, как возникнет ситуация, способная поставить короля в неловкое положение.

"Личные секретари монарха всегда находятся в готовности вмешаться, если разговор становится неловким или звучит сложная просьба. Тогда встречу заканчивают, напоминая королю, что ему пора отправляться на следующее мероприятие и требуется дополнительное время на дорогу. Во время подобных встреч горничная или дворецкий, подающие чай, могут намеренно задерживаться в комнате, а не уходить сразу. Именно король и его придворные тщательно продумали, как общаться с Гарри, зачастую обеспечивая присутствие незаметных свидетелей", — рассказала королевский биограф Кинси Скофилд.

Возвращение Гарри в Великобританию для участия в мероприятиях, посвящённых "Играм непокоренных" в Бирмингеме, превратилось в настоящий "королевский провал". Принц долго менял решение относительно того, поедут ли вместе с ним жена и дети. Потом встал вопрос проживания самого Гарри. Герцог объявил, что предложение остановиться в Букингемском дворце было неожиданно отозвано уже после того, как он официально согласился. Хотя источники из дворца, в свою очередь, заявили, что Гарри тянул до последнего, а когда согласился, времени организовать его безопасность и комфортное проживание уже не было.

Напомним, последний раз принц виделся с отцом в сентябре 2025 года. Та встреча готовилась несколько месяцев: представители обеих сторон вели продолжительные закрытые переговоры, согласовывая все детали столь чувствительного события. Отец и сын провели вместе менее часа в резиденции короля Кларенс-хаусе.