Суд закрыл нижегородское кафе после массового отравления

Суд в Нижнем Новгороде решил привлечь к административной ответственности индивидуального предпринимателя Полозову. Деятельность предприятия общественного питания Mola mola, где отравились посетители, приостановлена сроком на 70 суток.

Проверка выявила неподходящую планировку и размер кухни, которые не обеспечивают последовательность и поточность технологических процессов. Кроме того, в кафе отсутствуют дезинфицирующие средства, а столовую посуду моют в одной ванне с кухонной.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в начале июля, шесть человек получили пищевое отравление в кафе в центре Нижнего Новгорода. В числе пострадавших – ребенок. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.