Путин поручил кабмину оперативно субсидировать Крым из-за подорожания топлива

Правительство должно оперативно принять решение о субсидиях Крыму и Севастополю из-за подорожания топлива. Поручение кабмину озвучил президент России Владимир Путин, добавив, что возможности для этого есть.

На совещании у российского президента губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что цены на топливо в Севастополе выросли более чем вдвое. По последним данным, литр АИ-95 стоит 197 рублей.

Глава Минтранса Андрей Никитин, в свою очередь, заявил: ведомство делает все возможное для доставки топлива в Крым. В Минэнерго ранее также сообщили, что реализуют комплекс мер, направленные на увеличение поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь. Власти полуострова и города Севастополя ввели с 26 июня региональный режим ЧС, передает ТАСС.