Путин назвал огромным запас прочности российского энергетического комплекса

Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане, передает ТАСС.

По словам президента Киев пытается создать нервозность в российском обществе, но это невыполнимая задача, запас прочности у энергетического комплекса огромный.

Вместе с тем глава государства призвал кабмин оперативнее принимать решения по субсидированию закупок топлива.

Также президент поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. И назвал трудности с топливом временными и связанными в том числе с попытками противника сорвать сезон отпусков.

Правительство увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума - об этом на совещании заявил вице-премьер Александр Новак. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".