Путин обсудил с кабмином ситуацию с топливом. Главное с совещания президента

На повестке острый вопрос - работа топливного комплекса страны. Однако президент подчеркивает: текущие сложности - временные.

"Это совершенно очевидные вещи, связанные еще с действиями по срыву сезона отпусков наших граждан. На юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб по экономике. Но самое - стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что это задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий. Один из самых высоких в мире", - сказал Владимир Путин.

Действующие нефтеперерабатывающие заводы загружены до максимального уровня, сообщает вице - премьер Александр Новак. Вместе с полным запретом экспорта бензина и авиакеросина в этом месяце начнут работать и другие меры.

"Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива. И это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива", - добавил он.

Спрос на моторное топливо в стране вырос на треть. Есть регионы, где ситуация напряженная. Это, прежде всего, Севастополь и Крым.

"Работают только частные крупные трейдеры. И из-за сложности с логистикой и вопросами, связанными с биржевой закупкой, сейчас цена на полуострове выросла больше, чем в два раза. То есть, например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках. А в соседнем Краснодарском крае - 73 с половиной рубля", - говорит губернатор Михаил Развозжаев.

Главы Севастополя и Крыма попросили правительство рассмотреть вопрос предоставления субсидий на закупку топлива в регионе.

В Забайкальском крае из 244 АЗС только 6 вертикально интегрированные, то есть относятся к крупным федеральным сетям.

"Независимые заправки питались только через биржи. Сейчас в силу понятных озвученных причин это стало невозможно. Идет подготовка к заключению прямых договоров", - сообщил Александр Осипов, глава Забайкалья.

Президент призвал вертикально интегрированные компании давать топливо не только своим АЗС, но и делиться с независимыми. Глава Забайкалья выступил с еще одной инициативой: "Понятно, что враг будет наносить удары и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-АЗС?".

Владимир Путин эту идею поддержал: "Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано. И тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб".

Еще один социально значимый вопрос совещания с членами правительства - результаты Единого государственного экзамена. В этом году снова есть чем гордиться. Средний балл вырос. С 60, 2 до 62,2.

"О второй важной тенденции - это рост выбора естественнонаучных предметов. Конечно же, выбор за школьниками, но со своей стороны мы всячески стимулируем их интерес. Так вот самая серьезная динамика – по физике. В этом году физику выбрали на 24 процента больше школьников, чем в прошлом году – 146,5 тысячи. По математике рост на 10 процентов, выбрали 371 тысяча. По биологии рост по сравнению с прошлым годом на 7,5 процента", - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Еще больше в этом году стало высокобальников. Тех, кто набрал 70 и выше. Министр просвещения назвал цифры рекордными - это 330 тысяч школьников. То есть фактически - каждый второй выпускник.