Дочь называла тупой: мать из Ачинска созналась в убийстве 5-летней девочки

В конце июня в Ачинске пропала молодая женщина с пятилетней дочкой. Вскоре тело девочки нашли у железнодорожной насыпи. В убийстве сразу заподозрили мать.

Больше недели правоохранители разыскивали женщину и накануне ее удалось задержать в Новосибирске. До города она доехала автостопом. На допросе горе-мать призналась, что убила пятилетнего ребенка. Женщина объявила, что пошла на преступление из-за психологического давления со стороны семьи.

"Екатерина рассказала, что заранее спланировала расправу. Вывела дочь из дома под предлогом похода в магазин и задушила в безлюдном месте. По словам Екатерины, она не выдержала прессинга в семье, где даже ребенок называл ее тупой из-за проблем с психикой", — цитирует Mash источник в правоохранительных органах.

Бабушка погибшей девочки вышла на связь с журналистами. Она еще до задержания Екатерины была уверена, что та причастна к гибели ребенка. "Вряд ли она отреагирует на мои слова. Найдут ее, потом будет видно. В любом случае на виновата", — говорила мать задержанной.

Представители Следственного комитета Красноярского края сообщили, что возбуждено уголовное дело. Екатерину обвиняют в убийстве, она заключена под стражу.