Ночные удары и заявления Трампа спровоцировали лихорадку на нефтяном рынке

Мощные взрывы по всему Ирану. Поражены более 80 целей. Горит портовая инфраструктура в Бандер - Аббасе и на острове Харк - главном центре экспорта нефти исламской республики. О том, что перемирие прекращено, Дональд Трамп заявляет лично: "Они сумасшедшие! С ними что-то не так! Мы им сказали: идите займитесь похоронами, а они вместо этого начали вчера обстреливать ракеты и корабли. И вот прошлой ночью мы нанесли им очень сильный удар. Очень сильный! В 20 раз сильнее! И я сказал им, что каждый раз, когда вы наносите удар, мы будем бить в ответ".

А это уже кадры запуска иранских баллистических ракет по американским целям на Ближнем Востоке: в Кувейте и Бахрейне с утра воют сирены. В КСИР категоричны: любой объект, являющийся источником поддержки армии США, для них - законная цель.

"В качестве первоначального ответа на агрессию военно-морские силы и аэро-космические силы КСИР в ходе совместной операции атаковали при помощи беспилотников и ракет 85 важных военных объектов США в порту Салман, зоне 5-го флота ВМС в Бахрейне и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте, а также сбили БПЛА MQ-9 противника", - говорится в заявлении.

Эпоха беззакония и вымогательства завершена - это уже слова спикера парламента Ирана Мохаммада Багер Галибафа. Запугивание и шантаж всегда ведут в тупик. Тегеран при этом не намерен отступать под давлением США. По мнению властей Исламской республики, это Вашингтон нарушил ключевые пункты ирано-американского соглашения: "Во-первых, нарушение иранских протоколов в Ормузском проливе. Во-вторых, постоянные угрозы нанесения военных ударов. В-третьих, атаки на южные регионы Ирана. В-четвертых, восстановление нефтяного эмбарго. И, наконец, продолжение агрессии сионистского режима против Ливана".

Последний пункт - камень в огород излишне теплых отношений США и Израиля, из-за чего в Вашингтоне на многое закрывают глаза. Впрочем, крепкая дружба между Трампом и Биньямином Нетаньяху в последние месяцы, судя по всему, дала трещину. Американский президент накануне объявил, что снимает санкции с Турции, прилюдно обратившись к Эрдогану как к "дорогому другу". Не исключил Трамп и возможности продажи Анкаре истребителей пятого поколения F-35.

В Тель-Авиве подобное восприняли максимально холодно. Подобное решение, по мнение премьер-министра, серьезно изменит баланс сил на Ближнем Востоке.

Ночные взаимные удары и заявления Трампа спровоцировали лихорадку и на рынке. Нефть скакнула сразу на 10%. Впервые за несколько недель стоимость марки Brent превысила 80 долларов за баррель.