Российских волейболистов решили допустить к международным соревнованиям

Ограничения с российских волейболистов сняты. О решении, принятом советом Международной федерации волейбола, сообщила пресс-служба FIVB.

Как сказано в сообщении, российским спортсменам и техническим должностным лицам будет разрешено вернуться к участию в турнирах FIVB. Подчеркивается, что такой подход отражает приверженность организации защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства.

В мировом рейтинге сборные России также будут восстановлены. Отмечается, что позицию восстановят с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки. Решение Международной федерации волейбола последовало за шагом Международного олимпийского комитета. МОК 7 июля снял ограничения с атлетов из России и восстановил членство национального комитета, передает ТАСС.