Дептранс Москвы предупредил водителей об опасности

Непогода разыгралась в Москве. Столичный департамент транспорта предупредил водителей об опасности и призвал к осторожности.

Как написала пресс-служба дептранса в Telegram, в городе местами идет сильный дождь. Автолюбителям следует быть аккуратными за рулем. Им советуют избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения.

Водителей призывают не парковать автомобили под шаткими конструкциями и деревьями, заранее тормозить перед пешеходными переходами. Во время сильного дождя специалисты рекомендуют воздержаться от поездок на машине и перенести их до улучшения погоды.