Западные страны отвечают на информирование ОЗХО о преступлениях Киева наращиванием кампании по дезинформации о действиях Москвы. Кроме того, Запад активно поставляет Украине токсичные химикаты и прекурсоры, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин.

Тарабрин подчеркнул, что страны Запада используют ОЗХО для сведения политических счетов с противниками. Таким образом, на работе организации самым негативным образом отражается глобальная нестабильность.

Как отметил российский постпред, западные государства под предлогом мнимых нарушений Конвенции о запрещении химоружия пытаются использовать организацию против неугодных им правительств. Вместо предметной дискуссии они вынуждают ОЗХО выступать площадкой для политизированных акций, передает ТАСС.