Политолог Блохин: Трамп приехал на саммит НАТО в плохом настроении

Почему американский президент Дональд Трамп на саммите в Анкаре спутал все карты европейским союзникам? И как так получилось, что вопрос по урегулированию конфликта на Украине перестал был приоритетным и на первый план вышла ситуация с Ираном?

На эти и другие вопросы ведущего программы "События. 25-й час" Алексея Фролова ответил Константин Блохин, лектор российского общества "Знание".

"Трамп – начальник, босс, он приехал (на саммит НАТО – прим. ред.) в плохом настроении. Конечно, евробюрократы надеялись консолидировать Запад на антироссийской основе, по максимуму усилить Украину. Но Трамп начал бомбардировки Ирана.

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