Москвичей предупредили об усилении жары

В Москве усилится жара. В ближайшие дни столбики термометров покажут 31 градус в тени, сообщили в Гидрометцентре России.

В пятницу, 10 июля воздух в столице прогреется до плюс 25-27 градусов. В Подмосковье ожидается до плюс 22-27, а на востоке области столбики термометров могут достигнуть отметки в плюс 31.

В Москве в пятницу - облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Ночью и днем пройдут краткосрочные дожди, в отдельных районах возможна гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.