Эрдоган предложил организовать мирные переговоры России и Украины

Анкара готова вновь организовать мирные переговоры между Россией и Украиной. С таким заявлением по итогам саммита НАТО выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, на саммите обсуждались и последствия войны на Украине. Турецкий лидер напомнил, что с самого начала конфликта Анкара выступала за диалог и дипломатию. Он подчеркнул, что эта принципиальная позиция хорошо известна как президенту России Владимиру Путину, так и Владимиру Зеленскому.

Как заявил президент Турции, при справедливом мире не будет проигравших. Эрдоган в очередной раз подтвердил готовность собрать стороны в Турции, передает ТАСС.