Трещины в НАТО никуда не делись, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам саммита альянса в Анкаре.



Она также отметила, что США не скрывают своего разочарования в Североатлантическом альянсе. По словам Захаровой, генсеку НАТО Марку Рютте не удалось "умиротворить" американского лидера Дональда Трампа, чтобы тот не форсировал выведение из ЕС американских сил.



"Тефлоновому Марку, как называют генсека, не пригодились его коммивояжерские навыки, чтобы сгладить острые углы в отношениях между союзниками по НАТО. В особенности умиротворить президента США Дональда Трампа, дабы тот не потерял интерес к участию в обеспечении безопасности Европы и не форсировал выведение с континента американских сил и средств", — сказала она.



Другие заявления Захаровой:



— Генеральная линия альянса неизменна — милитаризация европейского континента, подготовка к конфликту с Россией и помощь Украине;



— Нынешние евроэлиты выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации "коллективного Запада" с Москвой;



— Натовским стратегам стоит остановиться и поразмышлять, чтобы не принимать безответственных решений, которые могут привести мир к катастрофе.



Напомним, что 7-8 июля в Анкаре состоялся саммит НАТО с участием глав государств и правительств стран — членов альянса. В эти дни также происходили личные встречи, в том числе и главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.