США и Иран снова обменялись ударами

США и Иран ночью 9 июля снова обменялись ударами. Американский лидер Дональд Трамп в своих соцсетях назвал новые удары по исламской республике возмездием за якобы атаки на суда в Ормузском проливе.



"Это возмездие за вчерашние удары по судам со стороны Ирана. Если это повторится, будет еще хуже", — написал он, сопроводив публикацию снимком, на котором запечатлен горящий объект, предположительно, на территории исламской республики.



Позже Трамп заявил, что представители Ирана связывались с США по вопросу возможной сделки. Он выразил сомнение в ее целесообразности.