Массовый бунт во Львове вызвала насильственная мобилизация

На Украине продолжаются протесты против насильственной мобилизации. Этой ночью действия сотрудников ТЦК вызвали массовый бунт во Львове.

Огромная толпа собралась вокруг автомобиля военкомов. Люди с криками "Позор!" начали бить стекла, а потом перевернули машину. Начались беспорядки.

Это произошло после того, как работники ТЦК схватили и избили 20-летнего парня в Сыховском районе. В итоге собравшимся удалось отбить нового рекрута для ВСУ. Полиции на месте не было. Чтобы полностью не расписаться в бездействии, власти Львова пообещали найти и наказать зачинщиков бунта.