МИД объяснил, чего на самом деле хочет Европа от переговоров с Россией

Европейские государства рассматривают потенциальные переговоры с Россией как ширму для подготовки к новому этапу эскалации. Такое заявление сделал в четверг 9 июля, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Как подчеркнул дипломат, европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией отнюдь не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса.

В подтверждение этого тезиса Галузин напомнил о своей недавней встрече с послами Великобритании, Германии и Франции. Европейские дипломаты не смогли предложить ничего нового и конструктивного в плане поиска путей решения украинского конфликта, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявляла, что Европа должна четко определиться с тем, что стремится получить от возможных переговоров с Россией. По словам политика, "прежде чем наперегонки звонить в Москву, мы должны четко понимать, чего хотим добиться такой дипломатией".

В Кремле указывали, что в преддверии турецкого саммита НАТО в адрес России со стороны ряда государств звучали "заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а, скорее, заявления конфронтационного характера".