"Терпеть до гробовой доски?": Наташа Королева сообщила о разводе

Наташа Королева состояла в браке дважды. Вначале она вышла замуж за певца, автора-песенника Игоря Николаева. Именно он обеспечил юную артистку хитами, которые до сих пор помнит вся страна. После развода Наташа утешилась в объятиях эффектного стриптизера Тарзана, в миру именующегося как Сергей Глушко. От него она родила сына Архипа.

В новом интервью певица вспомнила, что в советское время было стыдно и не принято разводиться. Однако Наташа считает, что надо жить по любви и счастливо. "А если люди не сошлись? А если им плохо друг с другом? И что, терпеть до гробовой доски? Терпеть не надо — у нас тоже жизнь одна", - уверена Королева.

Артистка призналась, что не любит давать советы, потому что "все индивидуально", однако высказала мнение, что при выбора партнера следует слушать себя и свое сердце. При этом никто не застрахован от ошибок.

"Бывает, что ты партнера своего ищешь по жизни: первый не удался, второй не удался, третий… Может, с пятым ты проживешь всю свою жизнь. Это очень индивидуально. Нельзя советовать", - сказала артистка ТВ Mail.

Интересно, что в Сети многие фанаты до сих пор не могут смириться, что Королева рассталась с Николаевым. По их мнению, лишь в этом браке артистка была по-настоящему успешна и исполняла песни, становившиеся популярными. Игорь Николаев не скрывал, что тяжело пережил развод. Сейчас, впрочем, композитор счастлив с певицей Юлией Проскуряковой, которая родила ему дочь Веронику.

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