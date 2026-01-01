Все виды пенсий повысят в России в 2027 году

Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году, конкретные сроки пока не установлены. Об этом рассказала в четверг, 9 июля, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Как напомнила эксперт, все виды пенсий повышаются ежегодно в обязательном порядке, конкретная величина индексации зависит от вида выплат.

Итоговый размер и сроки повышения пенсий в следующем, 2027, году будет определен после оценки экономической ситуации ближе к концу 2026 года. В частности, для страховых пенсий по старости вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа: с 1 февраля и с 1 апреля, сообщает РИА Новости.

Ранее аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева рассказала, что с 1 августа 2026 года в России пересчитают пенсионные выплаты представителям ряда категорий. Перерасчет затронет работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, граждан, которым исполнилось 80 лет, а также бывших летчиков и шахтеров.

Тем временем министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что пенсионные средства "молчунов", которые до сих пор не распорядились своими накоплениями, могут стать частью механизма долгосрочных сбережений. Подобный подход поможет сделать так, чтобы "этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций".