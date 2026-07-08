Вернулся из Германии в Россию: друг сообщил новости о состоянии Евгения Алдонина, который борется с раком

Бывший муж певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, больше года борется с тяжелым заболеванием. У 46-летнего футболиста выявили рак поджелудочной железы.

Спортсмен проходил лечение в Германии. Он перенес операцию и несколько курсов химиотерапии. Друзья и коллеги Евгения собрали средства на дорогостоящее лечение. Футболист пытался обойтись своими силами и долгое время скрывал болезнь даже от самых близких. Алдонин не хотел привлекать внимание общественности, ведь характер и скромность не позволяли ему говорить о своем здоровье публично.

Семья футболиста также хранит молчание о его лечении. О самочувствии Евгения известно мало. Однако сейчас разоткровенничался друг футболиста, его коллега Дмитрий Булыкин. Он сообщил, что Евгений Алдонин вернулся из Германии в Россию. Теперь он проходит лечение в Москве.

"Конечно, пока еще до конца ничего не ясно, но то, что он уже в Москве - это уже хорошо. Он там почти целый год лечился за границей", - отметил Булыкин.

Кроме того, он дал понять, что состояние Евгения Алдонина довольно сносное. Друзья встретились и даже немного поиграли в падел с хоккеистами Евгением Малкиным и Ильей Ковальчуком, передает РИА Новости Спорт. "Конечно же, он рад, что вернулся и увидел друзей. Я надеюсь, что хорошее настроение тоже поможет ему восстановиться после очень тяжелой болезни", - сказал друг футболиста.

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