Гособвинение попросило суд возобновить процесс по делу Лерчек

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Страшный диагноз многодетная мама узнала полгода назад. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

В связи с состоянием Лерчек суд приостановил производство по уголовному делу и изменил меру пресечения. Домашний арест для блогера был отменен. Вместо него суд назначил запрет определенных действий, что позволяет Валерии посещать медицинские учреждения и проходить необходимое лечение.

Однако сейчас ситуация изменилась, и Чекалина может в ближайшее время снова оказаться на скамье подсудимых. Дело в том, что гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении Лерчек, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что направили такой запрос в связи с тем, что медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд и участию в заседаниях, у Чекалиной не установлено. Кроме того, основания для приостановления дела отпали и состояние Валерии позволяет ей участвовать в суде "с учетом соблюдений рекомендаций врачей".

Напомним, что в начале весны бывшего мужа Валерии Артема Чекалина приговорили к семи годам тюремного заключения. Он был признан виновным в выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Сам Артем Чекалин в ходе разбирательств частично признавал вину. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также он выплатит штраф в размере 194 миллиона рублей.

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