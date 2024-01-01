Украинский куратор имитировал влюбленность для вербовки россиянки

ФСБ сорвала планы Киева и его западных кураторов по организации беспрецедентной серии терактов в России. Неонацисты готовили атаки на объекты военной инфраструктуры, в частности, на одно из ведущих предприятий ВПК. Кроме того, целью резонансного теракта должен был стать высокопоставленный сотрудник Минобороны. Задержана шпионка, завербованная украинскими спецслужбами.

Кричать бесполезно. Вырываться тем более. Шея и руки зафиксированы. Дама с собачкой, схваченная в Москве, отнюдь не жертва хулиганов. А агент СБУ, которая готовила теракт против высокопоставленного офицера российского минобороны.

За каждым шагом девушки следили оперативники ФСБ. Поэтому отпираться было бесполезно. Задержанная рассказала - ее завербовали еще в 2024. Давний знакомый Ярослав в мессенджере сообщил, что работает на спецслужбы Украины. Собирает разведданные против России. Девушка вызвалась помочь. Добровольно. Ее познакомили с непосредственным куратором Дмитрием - агентом СБУ. Через несколько месяцев дали первое задание - собрать данные IP адресов кафе в Санкт - Петербурге. Затем второе - следить за машиной офицера Минобороны. И, когда подготовка к теракту вышла на финишную прямую, ФСБ решили брать подозреваемую с поличным. Приказы отдавал все тот же Дмитрий.

Вот в телефоне данные о покупке камер. А вот и сами камеры, уже установленные в квартире. Две, направленны на улицу. Инструкции, как их включить, девушка получала через мессенджеры. Она успела сделать фото машины офицера. Отправить скриншот парковки, где находилась иномарка. И смету расходов на съемное жилье и перемещения по городу. Трансляция всего, что фиксировали системы наблюдения, уходили онлайн на Украину. Сразу в руки агентов СБУ. Покушение готовилось под контролем западных кураторов. И должно было быть исполнено с помощью ударных беспилотников. Оставалось только дождаться приезда исполнителя теракта.

Девушка наивно верила, что в Киеве ее ждет влюбленный агент СБУ Дмитрий. Романтические отношения, говорят сотрудники ФСБ, один из приемов, которые применяет противник. Задурить голову сантиментами куда проще и надежнее, чем угрозами.

"Это молодая девушка, которая первоначально была увлечена в интернет переписке до той поры, пока визави не раскрыл уже не личную, а корыстную заинтересованность в ней, как в исполнительнице террористического акта. И не редко ставка делается на людей либо молодых, в том числе несовершеннолетних, либо на людей, которые попадают в какую-то зависимость именно от тех так называемых колл-центров, которые действуют с территории Украины", - рассказал Олег Хлобустов, ветеран органов госбезопасности.

Девушке еще повезло. Да, ей грозит внушительный срок за измену Родине. Но лучше отсидеть, чем оказаться агентом, от которого СБУ легко избавиться, как от ненужного свидетеля. Как избавилось от Анастасии Березовской - подозреваемой в причастности к недавнему теракту в Монако. Ее труп нашли уже на третий день в пригородах Киева.