Поражены 90 целей: новое обострение конфликта между США и Ираном

Кадры новых ударов Пентагона по Ирану. Под огнем - железнодорожные мосты, их атакуют крылатыми ракетами. Атаки стали масштабнее. Взрывы гремели на севере и юге исламской республики. Горит портовая инфраструктура и башня управления морским движением на юго-востоке.

По данным Центрального командования США, поражены 90 целей - системы ПВО, объекты военной логистики, склады ракет и беспилотников. Но разрушены и гражданские объекты. Осколки снарядов попали в одну из больниц. Вышли из строя несколько линий электропередачи. Погибли люди - известно как минимум о пяти жертвах. Несколько ранены. Американского президента это не смущает. Он заявил, что в случае необходимости готов отдать приказ атаковать критически важную инфраструктуру - электростанции и опреснительные установки.

Правда, условия не соблюдает сам Вашингтон. Он первый нарушил режим прекращения огня - якобы в ответ на обстрелы Ираном танкеров в Ормузском проливе. В реальности всё упирается в деньги. США давно хотят прибрать к рукам эту важнейшую водную артерию и грезят о контроле над ней. Напрасно - отвечают в Тегеране - и советуют воздержаться от дальнейшей эскалации.

Этой ночью сирены воздушной тревоги выли в Бахрейне и Кувейте. В ответ на агрессию Вашингтона Иран атаковал ракетами и дронами-камикадзе американские военные базы, в том числе главный штаб ВМС в Персидском заливе. Страны, которые размещают на своей территории военные объекты США, столкнутся с последствиями, заявили в Тегеране. Гнев исламской республики подогревает и тот факт, что очередная волна ударов пришлась на дни прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи. Власти страны впервые опубликовали кадры руин резиденции аятоллы после бомбежки. Из-за новой американской атаки приостановлено движение пассажирских поездов между столицей республики и городом Мешхед, где сегодня пройдет церемония погребения. Но это вряд ли остановит желающих проститься. Аятолллу оплакивает весь мусульманский мир. Траурные мероприятия уже прошли в Ираке, куда доставили тело Хаменеи.

Миллионы иракцев пришли проститься с аятоллой. Из-за такого количества людей церемония затянулась - и сегодня в Иране мероприятия начнутся позже, чем планировалось. Люди занимают места уже с ночи. На фоне такой сплоченности особенно ярко заметен раскол в западном мире. Европа, как пишет издание "Политико", внезапно прозрела и поняла, что больше не может полагаться на США. Союзников по НАТО никто не поставил в известность о возобновлении ударов по Ирану - хотя им новая эскалация грозит большими экономическими потрясениями.