"Коммунисты России" подали в ЦИК документы для выборов в Госдуму

Партия "Коммунисты России" сегодня подала в Центризбирком документы для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму 9-го созыва. В федеральном списке - руководители региональных отделений, депутаты заксобраний, общественные деятели и активисты объединения.

В основном составе - 8 человек, включая лидера "Коммунистов России" Сергея Малинковича. Также комиссии передали список по одномандатным округам. Кандидатуры утвердили на съезде партии 28 июня.

Ранее документы в ЦИК подали "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Партия пенсионеров" и объединение "Яблоко". Выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября.