Собянин: 23 спортплощадки нового формата создадут в Москве в этом году

В этом году в Москве будут созданы 23 круглогодичные спортивные площадки нового формата. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, зимой это будут полноценные катки с тёплыми раздевалками, а летом - зоны для игры в волейбол, баскетбол и другие командные игры.

Благодаря современным технологиям эти зоны можно быстро перевести из зимнего режима в летний и наоборот. Одной из таких станет площадка в парке "Алтуфьево". На месте старой хоккейной коробки сделают современный каток площадью 1800 кв. метров. Здесь же оборудуют трибуны для зрителей, а летом - установят четыре падел-корта.

В рамках городской программы модернизации инфраструктуры зимнего и летнего отдыха в столице в прошлом году уже сделали 11 таких площадок.