В Москве подвели итоги конкурса "Это у нас семейное". Это уже второй сезон самого массового проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Победителями стали 60 семейных команд - в каждой дети, родители, бабушки и дедушки. Призами для них стали денежные сертификаты на улучшение жилищных условий, которые можно потратить на покупку квартиры, дома, земельного участка или погашение ипотеки. И все 328 семей-финалистов смогут отправиться в семейное путешествие.

"В этом году, как и в прошлом, 89 регионов представляли лучшие семьи России, и это очень важно, потому что каждая семья представляет не только себя, она представляет свой регион, свои традиции, а это особенно ценно для нас с вами в год единства народов России", - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации.