Любителям сапбордов и катеров напомнили о правилах безопасности

22-летняя девушка на гидроцикле влетела в трёх сапбордистов. Один из них погиб. Они вместе отдыхали на Волге в Татарстане, мужчины сами предложили девушке "прокатиться" - прав у нее не было. Уже паркуясь, она совершила неудачный манёвр и врезалась в сапборд.

А этот мужчина в Воронеже на своём катере сбил 11-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, сейчас ему избирают меру пресечения.

Югра. Спасатели достают со дна реки Обь утонувшую лодку и тела двух мужчин. Всего на борту было восемь человек - перегруженное судно перевернулось.

Дрифт на катере в Калининграде устроил блогер из Москвы. Плавсредство напрокат ему выдали без вопросов о правах. Короткий инструктаж - и молодой человек уже лихо гоняет, чтобы впечатлить девушек на борту, а затем намеренно чуть не сбивает детей на байдарках.

Большинство трагедий именно так и происходят - из-за беспечности и пренебрежения правилами. В Свердловской области за первую неделю июля утонули четверо школьников - возбуждены уголовные дела.

Спасатели проводят рейды, на нарушителей составляют протоколы. Это карьер в Челябинске. Спуск к воде - по острым и скользким камням. Купаться здесь запрещено. Однако водоём полон отдыхающих, в том числе детей, о чем родители, возможно, даже не подозревают.

О безопасности стоит помнить и любителям сапбордов - надевать спасательные жилеты, пристегивать страховочный лиш, не приближаться к причалам и судам.