Рособрнадзор рассказал, что будут проверять на экзамене по истории в 9-х классах

Устный экзамен по истории вводят для девятиклассников, чтобы оценить наличие у школьников понимания исторических процессов. Об этом рассказали в четверг, 9 июля, в Рособрнадзоре.

В ведомстве поясняли, что испытание поможет развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать отношение к тем или иным событиям и личностям.

Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже придумывают. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подтвердил, что "отрабатываются модели проведения такого экзамена".

Ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов обещал, что трудных вопросов в экзамене не будет. При этом девятиклассникам предстоит продемонстрировать знание ключевых дат и событий, включая начало Великой Отечественной войны и первый полет человека в космос, сообщает РИА Новости.

Если учащийся девятого класса не сдаст устный экзамен по истории, который вводят как допуск к Основному государственному экзамену, пересдачу организуют по тем же правилам, по которым пересдают ОГЭ. Впервые устный экзамен по истории для девятиклассников могут провести в феврале-марте 2028 года.