ФСБ сорвала серию диверсий СБУ: масштаб и степень угрозы беспрецедентны

Украина готовила беспрецедентную по масштабу и степени угрозы серию диверсионно-террористических актов. Как рассказали в ФСБ, Киев намеревался с помощью беспилотников атаковать объекты военной-инфраструктуры, предприятие ВПК и ряд военнослужащих.

В Москве спецслужбы предотвратили теракт в отношении высокопоставленных военнослужащих Минобороны. Имена военных в ФСБ не назвали, но охарактеризовали возможный теракт как резонансный.

Задержана 25-летняя девушка, которую завербовали украинские спецслужбы в 2024 году для разведки в Москве и Санкт-Петербурге. Украинский куратор имитировал с ней романтические отношения, обещая продолжить общение уже на Украине после выполнения всех заданий.



В марте этого года девушка арендовала квартиру в столице, где установила видеокамеры для наблюдения за российским военнослужащим. Трансляция передавалась на Украину. Также пособница передавала данные в Киев о расположении видеокамер вокруг дома офицера.

В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для исполнителя, который должен был прибыть в Москву после её выезда транзитом через Турцию и Молдавию на Украину.

Девушка задержана. В ходе допроса она признала свою вину и начала сотрудничать со следствием. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного.