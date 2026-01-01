Метеоролог озвучил устрашающий прогноз погоды: "Девять кругов ада"

Современный климат находится в неустойчивом состоянии не только в России, но и также в Европе и Америке. Это подтвердил в четверг, 9 июля, ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Как заявил эксперт в эфире радио Sputnik, климатические изменения и вызванные ими аномальные погодные явления в разных частях света напоминают девять кругов ада из "Божественной комедии" Данте.

Подтверждению этому служит прошедшая неустойчивая весна, затем "эту неустойчивость, нервозность в климате перехватил июнь, и июль продолжает эти традиции", рассказал Тишковец.

Метеоролог предположил, что зима-2026/2027 будет чрезвычайно снежной и "грядущий холодный сезон в общем-то будет очень насыщен влагой".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что даже среднемесячная изменчивость погоды сильно возрастает в связи с глобальным изменением климата. Как пояснил эксперт, "в период потепления климата погода нервничает".

Специалисты предупреждали, что в 2026 году Эль-Ниньо с высокой долей вероятности превратится в супер-Эль-Ниньо. Это угрожает миру затяжными периодами аномальной жары и засухи из-за формирования блокирующих антициклонов.