Госпитализированная в онкоцентр Анита Цой раскрыла свой диагноз

Еще весной известная певица Анита Цой была госпитализирована в онкоцентр. Там она перенесла операцию и прошла курс лечения.

В Сети немедленно поползли слухи, что у артистки рак. Анита Цой решила внести ясность и обнародовала свой диагноз. Популярная исполнительница вышла на связь, опубликовав видеообращение на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Для начала артистка сразу поспешила успокоить многочисленных поклонников. Анита Цой заявила, что у нее нет рака.

"Мое заболевание называется болезнь Грейвса — рецидивный диффузный токсический зоб. Я уже давно живу с этим заболеванием, пришло время удалять щитовидную железу", - объяснила певица.

Также она уточнила, что у нее не было хирургического вмешательства, а операция сводилась к тому, что ей надо было выпить таблетку радиоактивного йода. Анита Цой рассказала, что лежала в отдельном помещении, лечение ей далось непросто: она плохо себя чувствовала. Однако сейчас все трудности остались в прошлом, артистка выписалась и активно работает.

В комментариях многочисленные подписчики пожелали Аните Цой здоровья и выразили слова поддержки. Не остались в стороне и знаменитости. "Дорогая Анита. Здоровья тебе, терпения и уверенности в том, что все будет хорошо) А мы, твои друзья, всегда рядом", - написала Елена Воробей. А певица Лолита Милявская выразила уверенность, что скоро все пройдет. "Моя малышка. Все Вылечится Быстро", - заявила она. "Будь, пожалуйста, здорова. обнимаю", - обратилась к певице Алика Смехова.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>