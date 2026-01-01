В Госдуме рассказали, кто может взять ипотеку под 0,1%

Программа сельской ипотеки предоставляет гражданам возможность взять кредит на жилье по ставке от 0,1 до 3% годовых. Об этом напомнил в четверг, 9 июля, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Как уточнил парламентарий в интервью RT, оформить сельскую ипотеку могут граждане России, которые работают по трудовому договору в течение пяти лет с момента заключения кредита в агропромышленном комплексе (АПК), в социальной сфере на сельских территориях. Эта возможность есть у сотрудников организаций, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству или Россельхознадзору, в подведомственных организациях в сфере ветеринарии, а также органов местного самоуправления в сельской местности. Претендовать на участие в программе сельской ипотеки могут также все участники специальной военной операции и их семьи или вдовы (вдовцы), индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в сфере АПК.

Льготный кредит по этой программе выдают на срок до 25 лет при первом взносе от 20% стоимости жилья. Разрешается использовать материнский капитал.

Важным ограничением является то, что взять сельскую ипотеку можно только на недвижимость в селах, поселках и малых городах с населением до 30 тысяч человек, строго не в Москве, Санкт-Петербурге или Подмосковье.

Ранее в Министерстве финансов России рассказали, что условия программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" сохраняются неизменными до 1 октября 2026 года. При этом продолжается проработка идей и инициатив по совершенствованию программы, как и поручил глава государства. В Минстрое предложили поднять ставки по семейной ипотеке для заемщиков, которые не состоят в официальном браке и не зарегистрированы по одному адресу с ребенком.

Тем временем российский лидер Владимир Путин подписал закон о ипотечных каникулах до полутора лет для семей с двумя и более детьми. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года. При этом критерий снижения дохода применяться не будет.