Тела пропавших в Тыве школьниц нашли в десятках километров от Кызыла

В Тыве нашли, предположительно, тела 12-летних девочек, пропавших 1 июля. Об этом сообщил региональный СКР.

Сегодня утром спасателям сообщили об обнаружении на берегу реки Енисей в районе села Сукпак тело одной девочки. Это в 20 километрах от места пропажи. Спустя некоторое время неподалеку от села Ийи-Тал Улуг в 64 км ниже по течению было найдено тело предположительно второго ребенка.

Две 13-летние девочки пропали в Кызыле 1 июля. Дети вышли из дома вечером и направились в сторону Малого Енисея. На следующее утро спасатели обнаружили на берегу их мобильные телефоны и обувь.

Как заявляли местные власти, девочки учились в одной школе. Их характеризовали положительно, они никогда прежде не уходили гулять без спроса.