Камилла Паркер-Боулз показала свое истинное лицо: принцесса Анна и Уильям содрогнулись

Во дворце новый скандал. Перед свадьбой Питера Филлипса и Харриет Сперлинг, состоявшейся 6 июня, разругались принц Уильям и Камилла Паркер-Боулз.

Как пишет RadarOnline, королева запретила Харриет надевать на свадьбу какие-либо драгоценности из королевского хранилища, даже включая украшения, принадлежащие её свекрови — принцессе Анне. Когда Камилла отказала дочери Елизаветы II в просьбе выдать серьги, колье и диадему невесте, к делу подключился Уильям, он считал, что находится с мачехой в прекрасных отношениях. Но и принц получил отказ.

"Уильям был в ярости. У него очень близкие отношения с Питером, и он был возмущён тем, что Камилла решила устроить проблемы в день его свадьбы только для того, чтобы продемонстрировать свою власть", — заявил источник из дворца.

Будущий король устроил такой скандал, что Паркер-Боулз была вынуждена отдать ему ключи от хранилища. Однако Харриет проявила мудрость и не стала нагнетать обстановку в семье, невеста Питера предпочла выйти замуж в новой диадеме, созданной ювелирным домом Pragnell, драгоценности из королевской коллекции она не использовала.

"Хотя теперь этот вопрос уже не имеет значения, Камилла всё ещё сердится. Она обвиняет Уильяма в том, что он намеренно подорвал её авторитет", — отметил инсайдер.

Интересно, что король Карл III ясно дал понять, что между сыном и женой, он всегда выберет Камиллу. Монарх появился на свадьбе племянника, но ушел первым, едва поздравив молодоженов. Семейному торжеству Карл III предпочел скачки.

"С точки зрения общественного восприятия ситуация непростая, потому что свадьбы — это редкие и важные семейные события. Когда высокопоставленные члены королевской семьи уходят до завершения торжеств, это неизбежно привлекает внимание и вызывает споры о расстановке приоритетов", — пояснил источник из дворца.