"Проматывает бабушкины деньги": внучка Софии Ротару живет в США и отдыхает на элитных курортах

После начала СВО певица София Ротару перестала приезжать в Россию. Говорят, одно время она жила в Киеве, но затем перебралась на Сардинию.

В отличие от многих российских коллег "хуторянка" не выступает даже за очень большие деньги на корпоративах и частных вечеринках. Говорят, у нее нет проблем с финансами. Ходят слухи, что она даже содержит своих внуков Анатолия и Софию, которые также живут за границей.

25-летняя внучка Ротару перебралась в США еще несколько лет назад, когда поступила учиться дизайну в специализированную школу. После учебы София осталась жить в Нью-Йорке. Говорят, ей купили элитную квартиру с настоящим камином.

В Сети судачат, что с детства Соня не знала ни в чем отказа, родители с нее буквально пылинки сдували: ее учили танцам, вокалу, рисованию. В семь лет она вышла на подиум. После окончания учебы в Америке София продолжила модельную карьеру. А недавно она запустила собственное шоу, в котором обсуждает со специалистами живопись и искусство.

София много путешествует, регулярно отдыхая на самых элитных курортах. "Проматывает бабушкины деньги", - зубоскалят некоторые интернет-пользователи. Однако известно, что София сама неплохо зарабатывает, к тому же у нее очень обеспеченные родители.

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