Российские бойцы в ходе спецоперации атаковали железнодорожную инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской и Харьковской областях.

Как уточняет Минобороны России в своем MAX-канале, расчеты БПЛА "Герань" нанесли удары по локомотивам, которые использовались украинскими националистами для перевозки вооружения и материальных средств.

Ранее президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин подчеркивал, что врага "поджимают" на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, поэтому ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в попытке "раскачать" общество.

Однако ответные удары возмездия лишили украинцев импульса накануне саммита НАТО в Турции. Кипрский журналист Алекс Христофору указывал, что ВС России помешали киевскому режиму выставить свои мнимые успехи перед спонсорами. По словам эксперта, украинских националистов "сейчас избивают российские военные, и с этим Киев уже ничего не сделает".