Минздрав решил обязать стоматологов применять анестезию при риске боли

В России предлагается ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений.

Как следует из документа Министерства здравоохранения, на который ссылается РИА Новости, в случае реализации этого предложения анестезия станет обязательной при процедурах, способных причинить неприятные ощущения.

Также ведомственный документ предписывает стоматологам направлять пациентов к онкологу, если во время осмотра или лечения зубов были обнаружены вероятные признаки онкологического заболевания.

Ранее в Госдуме предложили разрешить многодетным матерям использовать средства материнского капитала для оплаты стоматологии и услуг ортодонта, причем не для детей, а для себя. Депутат Дмитрий Гусев пояснил, что женщины в многодетных семьях зачастую не могут себе позволить выкроить деньги на лечение своих зубов.

Между тем на маркетплейсах набирают популярность наборы для самостоятельного лечения зубов. Продавцы расхваливают их за простоту применения и обещают потрясающий эффект, но специалисты предупреждают: такая самодеятельность грозит опасными последствиями вплоть до заражения с риском лишиться зуба или целой челюсти.