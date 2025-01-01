Наглухо зашторенные окна, ресторан только для своих и выступление Лепса: вот как прошла тайная свадьба SHAMANа и Мизулиной

Екатерина Мизулина и SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) оформили отношения в Донецке 5 ноября 2025 года.

Однако лишь сейчас супруги решили отметить это событие. На днях Ярослав и Екатерина устроили торжество в узком кругу в одном из столичных заведений. Афишировать торжество SHAMAN и Мизулина не стали. Даже внутрь помещения они заходили, облаченные в повседневные наряды, всячески стараясь не привлекать к себе внимания.

Сейчас появились подробности тайного торжества. Ярослав и Екатерина праздновали в ресторане в центре Москвы, пригласив всего 30 человек. Ради такого мероприятия заведение полностью закрыли на сутки, а окна плотно занавесили, чтобы никто не смог подсмотреть. Единственным артистом вечера стал Григорий Лепс, который выступил на празднике по дружбе.

На декоре супруги не экономили: зал и камин утопали в пионах. При этом не было ни сцены, ни фотозон, ни шоу. Гостей рассадили за два длинных стола, угощали блюдами из основного меню ресторана (салатами, закусками, мясом, горячим) и элитным алкоголем. Как утверждает Mash, свадьба обошлась SHAMANу и Мизулиной в восемь миллионов рублей.

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