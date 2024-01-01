Что Петр Чернышев унаследовал от Анастасии Заворотнюк и почему решил судиться

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы. Могила звезды "Моей прекрасной няни" одна из самых красивых на погосте. Говорят, что каждый день к последнему пристанищу актрисы приходит вдовец Петр Чернышев и приносит ей свежие розы.

Фигурист пять лет боролся за жизнь любимой. Спортсмен работал на износ, чтобы оплачивать лечение жены, у которой была диагностирована глиобластома – одна из самых агрессивных форм рака мозга. После похорон Анастасии Петр столкнулся с новым испытанием. Еще при жизни жены фигурист купил квартиру, но компания застройщик оказалась недобросоветной. Спортсмен подал иск в суд. Предмет претензий – неисполнение обязательств при участии граждан в долевом строительстве.

Учитывая, что дом в Крекшино Анастасия Заворотнюк завещала не мужу, Петру даже в момент страшного горя пришлось судиться с застройщиком, ведь Чернышев рисковал остаться без крыши над головой. 

Напомним, что актриса, узнав о смертельной болезни, переписала особняк в элитном поселке Крекшино на мать и младшую дочь Милу. Квартиры на столичных улицах Мытная и Улофа Пальме знаменитость оформила на старших детей – Анну и Майкла. Мужу, Петру Чернышову, вероятно, остались земельный участок в Сочи и та самая квартира в столичной новостройке.