Пашинян остался доволен приемом в России: "Искреннее дружеское обсуждение"

Премьер-министр Никол Пашинян рассказал в четверг, 9 июля, что в ходе поездки в Россию обсуждал с российским коллегой Михаилом Мишустиным ограничения на импорт армянской продукции.

Как подчеркнул армянский политик, "вместе с премьер-министром России состоялось открытое, искреннее, дружеское обсуждение" и был достигнут ряд договоренностей.

Раскрывать детали Пашинян отказался, предложив дождаться, когда эти договоренности "станут реальностью, чтобы вы сами все увидели" (цитаты по "Коммерсанту").

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин, общаясь с Пашиняном, призвал Ереван обеспечить соблюдение прав и законных интересов предпринимателей из России. Премьер Армении в ответ заверил в настрое на развитие отношений с Россией и назвал встречу с российским коллегой хорошим поводом сверить часы.

До того пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что интеграция республики в ЕАЭС "ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении", причем "по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы".