У Украины есть два месяца, чтобы положить конец боевым действиям против России, в противном случае киевскому режиму грозит масштабная эскалация. С таким предупреждением выступил президент Чехии Петр Павел.

Как пишет The Telegraph, чешский политик заверил в наличии у западных спонсоров Киева возможности "продолжать наращивать давление" на Россию и призвал предоставлять Украине "все необходимое для успешной обороны".

В то же время Петр Павел предложил "дать России четкий сигнал о готовности начать переговоры" и "использовать все дипломатические навыки" для урегулирования ситуации на Украине.

Ранее источники рассказали, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ о подготовке к еще двум-трем годам боевых действий. При этом ситуация на Украине ухудшается, а репутация киевского режима основательно подмочена внутренними скандалами и расследованиями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о готовности Москвы к дипломатическому разрешению конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что по мирному треку ситуация может пойти в тот момент, когда Киев проявит добрую волю и примет нужные решения.