Состояние больной раком Лерчек резко ухудшилось

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Страшный диагноз многодетная мама узнала полгода назад. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

Блогер всем своим видом показывает, что не намерена сдаваться. Валерия занимается в зале, ходит в бассейн и посещает светские мероприятия. Но обмануть болезнь у Чекалиной не выходит. Рак постепенно разрушает ее организм.

Жених Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, сообщил, что блогерше стало хуже. Чекалина начала очередной курс химиотерапии и очень тяжело его переносит.

"1 и 2 июля у нас прошла восьмая химиотерапия. На пятый день у Леры начались сильные боли в животе. Обычно мы показываем и делимся только приятными моментами, но, к сожалению, не всегда все проходит гладко. Скорее всего, химия в организме накопилась и дала такой эффект", — рассказал танцор.

Чекалина принимает таблетки для нормализации микрофлоры, но они мало помогают. 10 июля Валерия отправится на таргетную терапию. По словам Луиса, Лерчек сильно тошнит во время капельницы, так как препарат очень токсичный.

"Надеемся, что все пройдет хорошо. Будем держать вас в курсе", — поделился Сквиччиарини в личном блоге.