Умерла певица Бонни Тайлер

Сегодня, 9 июля, стало известно о смерти легендарной британской певицы Бонни Тайлер. Ей было 75 лет, передает ТАСС со ссылкой на ВВС.

На официальном сайте певицы появилось заявление: "Семья и команда Бонни с глубокой скорбью сообщают, что прошлой ночью она неожиданно скончалась в больнице в Португалии в результате заболевания, от которого проходила лечение". В заключение близкие попросили общественность "уважать право семьи на частную жизнь в этот трагический момент".

Отметим, что еще в конце апреля певица была госпитализирована. Ей провели операцию, после которой артистке стало хуже. Она оказалась в коме. Медики не давали никаких прогнозов.

Однако спустя несколько дней Бонни Тайлер вывели из искусственной комы. Тогда представитель больницы заявил, что она по-прежнему "очень плохо себя чувствует и находится в реанимации".

Несмотря на почтенный возраст, Бонни Тайлер продолжала работать. Кроме того, артистка активно вела свои странички в социальных сетях. Возрастная певица даже успевала заниматься благотворительностью.

Напомним, Бонни Тайлер (кстати, это псевдоним, на самом деле артистку зовут Гейнор Хопкинс) - валлийская певица, прославившаяся характерным хриплым голосом. Популярность к исполнительнице пришла с выходом альбома The World Starts Tonight в 1977 году и синглов Lost in France и More Than a Lover. Ее песня It’s a Heartache 1978 года достиг четвертого места в UK Singles Chart и третьего места в американском Billboard Hot 100.

Также хитами певицы стали такие композиции как Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero.

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