Увеличение продолжительности и при этом повышение качества жизни обсуждают в эти дни в Москве. Третий форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" собрал около двух с половиной тысяч участников.

Пленарная сессия объединила ведущих врачей, учёных, экспертов из разных регионов, а также представителей органов власти и общественных движений, деятелей культуры.

Своим опытом делятся и гости из 13 зарубежных стран. В центре внимания форума - формирование комплексного подхода к здоровому долголетию, а также роль культуры и искусства как факторов, влияющих на человека и его образ жизни.

"Наш форум посвящён как раз тем методикам, научным достижениям и достижениям, не удивляйтесь, в сфере культуры, которые помогли бы нам всем вместе увеличить и длительность, и качество здоровой жизни", - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.