Народные традиции молодожёнов и соревнования по приготовлению блюд для всей семьи. В Национальном центре "Россия" проходит третий свадебный фестиваль.

Для участников подготовили специальную выставку, которая рассказывает о брачных обычаях разных времён и сословий - дворянства, купечества и крестьянства.

В программе также флористический мастер-класс по изготовлению венков из живых ромашек и яркое кулинарное шоу. Главным событием дня станет музыкально-хореографическое представление, во время которого хоровод объединит всех гостей фестиваля.