В Москве пять выпускников с 99 баллами по ЕГЭ пошли на пересдачу

Все уже знакомо: рамки металлоискателя и проверка документов. Сегодня так называемый "президентский день" пересдачи Единого государственного экзамена. Школьники, которые не согласны со своими баллами, получили шанс исправить результат.

Александр - один из пяти московских выпускников, которые пришли пересдавать 99 баллов. Его ошибка в прошлый раз оказалась досадной арифметической неточностью: неправильно разделил два числа. Говорит, что за месяц успел "отполировать" знания, но волнение, хоть и меньше, чем в первый раз, всё же присутствует.

В этом году правом пересдать госэкзамен по одному из предметов воспользовались более 14 тысяч человек - почти пятая часть всех выпускников. И многие улучшают уже высокие баллы.

"8 и 9 июля в Москве пересдают более тысячи ребят, которые имеют результаты 80 и более баллов, и 118 ребят, которые имеют результаты от 90 баллов. Среди них 13 ребят, которые имеют результаты 98 баллов и 5 ребят, которые имеют результат 99 баллов", - сообщила Тамара Романова, заместитель начальника управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки города Москвы.

Лидеры по повторной сдаче - обязательные предметы: русский язык и математика. Евгений пришел улучшить свои 92 балла по профильной математике, чтобы поступить в вуз мечты - МФТИ. Признается, что в прошлый раз подвели нервы и недосып.

Для многих пересдача - не борьба за баллы, а возможность подтвердить свои знания. И спустя почти 4 часа напряженных усилий есть надежда, что это удалось.

Важное условие "второго шанса": предыдущие баллы аннулируются, и в зачет идут новые. Даже если они окажутся ниже. Свои результаты участники пересдачи узнают в течение недели - на позднее 17 июля.