Собянин рассказал о реконструкции больницы имени Буянова

В Городской клинической больнице имени Буянова продолжают модернизировать главный лечебный корпус. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс. Первый этаж существенно преобразится. Там разместят комфортную зону ожидания, магазин и даже кафе с панорамными окнами.

В Городской клинической больнице имени Буянова идет реконструкция главного лечебного корпуса. И это не просто ремонт - здание полностью перестроят под современные стандарты, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В прошлом году мы открыли флагманский центр, в котором пациенты получают всю необходимую экстренную помощь в первые часы после госпитализации. Теперь приводим в порядок главный лечебный корпус. Здание будет соответствовать самым современным стандартам. В результате больница сможет оказывать помощь большему числу жителей", - говорится в сообщении.

По дизайну корпус объединят с соседним Флагманским центром, который уже работает по высокому московскому стандарту: девять суперсовременных операционных, включая гибридную, ангиографическую и травматологическую. Здесь проводят и экстренные, и сложнейшие плановые операции. Теперь главный корпус подтягивается до того же уровня, чтобы пациенты получали всю необходимую помощь. И внешне изменения уже видны - фасад одевают в строгую черно-молочную гамму, параллельно меняют окна и кровлю.

"Также заменены система кондиционирования, вентиляции, а также пожарная сигнализация. Организованы новые входные группы, что позволит разделить потоки граждан, построена новая входная группа", - сообщил Михаил Видгоф, начальник управления технического надзора.

Пока работы идут на трех этажах: первом, втором и двенадцатом. Пространство буквально перекраивают под нужды врачей, используют современные отделочные материалы. В итоге здесь разместят передовые операционные, неврологические отделения и новый стационар, мощность которого составит более 10 тысяч пациентов в год.

"Мы полностью поменяем сложившиеся представления о госпитализации. Четкая маршрутизация, работа команды, рабочей группы, которая уже создана и, конечно, использование цифровых инструментов во всех процессах", - рассказал Антон Журавлев, заведующий стационаром кратковременного пребывания городской клинической больницы им В. М. Буянова.

"Это высокотехнологичное пространство, с правильной, хорошей организацией оказания медицинской помощи экстренным больным", - отметил Александр Саликов, главный врач городской клинической больницы им В. М. Буянова.

В ходе реконструкции используют энергоэффективные решения, сократят расходы на отопление и электричество. В итоге пациенты будут получать всю необходимую помощь и при этом проводить в больнице минимум времени.

Вестибюль светлый, с панорамными окнами. Здесь появятся мягкие диваны и кресла для комфортного ожидания приема у врача. Предусмотрена безбарьерная среда для маломощных граждан. Все для того, чтобы медицина становилась ещё доступнее.