В Москве многодетная мама родила 16-го ребенка

Настоящая супергероиня! Многодетная мама из Москвы родила 16-го ребёнка. Новость о беременности стала неожиданной, но безусловно радостной. Мальчик здоровый. Для женщины это уже девятый сын. Маму с новорождённым все члены большой семьи встречали вместе.

К этому дню семья готовилась, как к празднику. Все в нежно-голубом. 15 детей и папа. И вот они - трогательные минуты. Папе вручают ребенка. Уже в 16 раз.

Своего первенца Елена Ильючик родила в 23 года, через год после свадьбы. Но вскоре поняла, что снова беременна. А потом за вторым появился третий. А потом и все пятнадцать. А вот девятый сын в 46 лет застал немного врасплох.

Теперь в семье семеро дочерей и девять сыновей. Мальчик родился здоровым и упитанным. Вес 4 200, рост 56 сантиметров. В 29-й роддом Елена обратилась не в первый раз. Здесь появились на свет двое младших детей. Шестнадцатого тоже решили рожать здесь.

Елена и сама росла в многодетной семье. У ее мамы было девять родных детей и семь приемных. Поэтому большая семья ее никогда не пугала трудностями. Да и ее дети таким новостям всегда рады. Несмотря на возраст, все прошло отлично.

Семья Ильючик верующая. Поэтому для всех, кто отговаривал их рожать, у Елены с мужем свой аргумент.

"Если Бог дает, Бог дает дитя – даст и на дитя. И так в Библии написано, что дети – это награда от Бога. А от награды никто не отказывался, поэтому мы всех принимаем с радостью, как Бога. И я считаю, что принять ребенка и воспитывать его – это честь для женщины", - рассказала Елена.

Заслуги семьи оценил и президент. Несколько лет назад ее уже наградили орденом "материнская слава". Так получается, что план даже перевыполнила.