В "Москвариуме" появились светящиеся рыбы

Мерцающие под водой! В "Москвариуме" появились флуоресцентные тернеции - светящиеся рыбы. Этот вид в природе не встречается. Его вывели специально, причём не для красоты, а с практической целью. Под воздействием разных факторов рыбы меняют окраску и служат индикатором загрязнения воды. Такой эффект достигли благодаря вживлению гена медузы. И главное - необычное свойство передаётся потомству.

"При обычном освещении они выглядят тоже ярко, но не настолько, а чтобы включилась, скажем, вот эта их фишка, флюоресценция, необходим синий спектр или ультрафиолет. А так в содержании они ничем не отличаются от обычных аквариумных рыбок, не сложны в содержании, даже в домашних аквариумах их можно с успехом размножать и делиться с друзьями, то есть практически как обычные аквариумные рыбки", - рассказал Руслан Лебедев, руководитель отдела ихтиологии Москвариума.